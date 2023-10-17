Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde, kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 17.10.2023 - 00:22
Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde, saat 17.00 sıralarında Abdulcabbar Aldırma (41) ve akrabası Galip Aldırma (38) kahvehanede oturdukları sırada, yanlarına gelen ve daha öncesinden husumetli oldukları Fırat. Ç. ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Fırat Ç. yanındaki taşıdığı tabancayla Abdulcabbar Aldırma ile Galip Aldırma'ya arta arda ateş etti. Kahvehanede oturanlar ise olay sırasında panik ve korku içerisinde kaçıştı.

1 KİŞİ ÖLDÜ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan ve başından vurulan Galip Aldırma, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Abdulcabbar Aldırma'nın ise hayati tehlikesinin bulunduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayyerinden kaçan şüpheli Fırat Ç.'nin yakalanması için polis çalışma başlattı.

 

 

 


Kahvehane

İlgili Haberler

Tabancayla vurulan kahvehaneci, 2 gün sonra öldü

Tabancayla vurulan kahvehaneci, 2 gün sonra öldü
Beykoz'da 'silahlı' saldırı: Kahvehaneyi kurşunladılar!

Beykoz'da 'silahlı' saldırı: Kahvehaneyi kurşunladılar!
Kahvehanede otururken tabancayla vurulmuştu... Kurtarılamadı!

Kahvehanede otururken tabancayla vurulmuştu... Kurtarılamadı!

En Çok Okunan Haberler