Kahvehaneye ateş açtılar... Müşteri çayını alıp dışarıda içti

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kar maskeli 2 kişi tabanca ile kahvehaneye baskın yaptığı sırada müşterilerden biri, istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda çay içti.

İHA
Yayınlanma: 12.04.2024 - 11:11
Kahvehaneye ateş açtılar... Müşteri çayını alıp dışarıda içti
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Dün, Şeyh Şamil Mahallesi 514. Sokak’ta sabah saatlerinde kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Akşam saatlerinde motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek "Kardeşini kimin bıçakladığını" sorup tabanca ile havaya doğru birkaç el ateş edip dışarı çıktı.

Şüpheliler, daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle uzaklaştı.

ÇAY İÇMEYE DEVAM ETTİ

Olayda yaralanan olmazken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin kahvehaneye girmesiyle dışarı çıkan müşterilerden biri istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda yudumlayarak olan biteni izledi.

Polisin şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.


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