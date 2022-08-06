Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hasancan Bayırtı cinayetinde yeni gelişme

İstanbul Çağlayan’da askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı'yı evinin bulunduğu sokakta kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren Ferhat M. isimli şahıs, Edirne'den kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada yakalandı.

İHA
06 Ağustos 2022 Cumartesi, 16:14
Kalbinden bıçaklanarak öldürülen Hasancan Bayırtı cinayetinde yeni gelişme
Abone Ol google-news

İstanbul Çağlayan'da geçen hafta Pazartesi saat 23.00 sıralarında askere gidecek olan 20 yaşındaki Hasancan Bayırtı, evinin bulunduğu sokak ortasında çıkan kavgada kalbinden ve sırtından bıçaklanarak şüpheli Ferhat M. isimli şahıs tarafından öldürülmüştü.

KAÇMAK ÜZEREYKEN YAKALANDI

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli Ferhat M. isimli şahıs Edirne ili Uzunköprü ilçesinde kaçak yollarla ülke dışına çıkmaya çalıştığı sırada Cinayet Büro ekiplerince yakalandı.

Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 


Hasancan Bayırtı Cinayet

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler