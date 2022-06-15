Taksim'de korkunç cinayet: Kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

15 Haziran 2022 Çarşamba, 10:31

Taksim Meydanı’nda iki grup arasında çıkan kavgada, 21 yaşındaki yabancı uyruklu bir genç kalbinden bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet anları kameralara yansırken, Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı dar alan çalışmasıyla katil zanlısını ve kavgaya karışan 4 şahsı kısa sürede yakaladı.

YURTTAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Sultan Cubne (21) ile Ömer S. meydanda alacak-verecek nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine ikilinin arkadaşları olayın yaşandığı yere gelerek birbirine girdi.

Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, Sultan Cubne kalbinden bıçaklanarak yere düştü. Kanlar içerisinde kalan gence önce yurttaşlar ardından da sağlık ekipleri müdahale etti.

KAVGADA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Ağır yaralı genç ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından taraflar ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Cinayet anları ise kameralara saniye saniye yansıdı. Olayın yaşandığı bölgede çalışma başlatan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, katil zanlısını ve kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.

BEYOĞLU POLİSİ DAR ALAN ÇALIŞMASIYLA YAKALADI

Güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, çevrede bulunan yurttaşların ifadelerine başvurdu. Yurttaşların verdiği bilgiler doğrultusunda harekete geçerek dar alan çalışması başlatan polis ekipleri, katil zanlısı Ömer S.’yi Şehit Muhtar Bey Caddesi üzerinde yakaladı.

Ayrıca Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kavgaya karışan 4 şüpheliyi de gözaltına alındı. Şahıslar Emniyet'e götürülürken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları sürdürdüğü öğrenildi.