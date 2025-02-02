Kalbine bıçak sapladı: Erkek, sevgilisi tarafından öldürüldü
Niğde'de İ.Ü. (23) isimli kadın, tartıştığı sevgilisi Hakan Gürkan'ı (26) bıçaklayarak öldürdü. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, bugün sabah saat 06.00 sıralarında Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre İ.Ü., sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti.
Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İ.Ü. cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Gürkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gürkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İ.Ü., polis tarafından gözaltına alındı.
Adana’dan üniversitede okumak için Niğde’ye geldiği belirtilen Gürkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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