Diyarbakır'da 'enişte' dehşeti: Silahlı saldırıda öldürüldü!

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde eniştesinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da 'enişte' dehşeti: Silahlı saldırıda öldürüldü!
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 29.01.2025 - 12:44

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesi’nde Ali Bayar (40), dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle eniştesi G.G.’nin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bayar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından önce Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Daha sonra Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Bayar, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #silahlı saldırı #saldırı

İlgili Haberler

Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de bıçaklı saldırı! Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı: 'Meyve tezgahından bıçak aldım...'

Ünlü İtalyan şefin oğluna Kadıköy'de bıçaklı saldırı! Saldırganların ifadeleri ortaya çıktı: 'Meyve tezgahından bıçak aldım...'
Yaşları küçük iki kız kardeş bir grubun saldırısına uğradı

Yaşları küçük iki kız kardeş bir grubun saldırısına uğradı
Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırı: Kurtarılamadı!

Ahmet Türk'ün torunu silahlı saldırı: Kurtarılamadı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler