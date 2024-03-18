Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü

Adana'da 34 yaşındaki Selahattin Ayan, kaldığı apartta tartıştığı kişiler tarafından tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü.

DHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 13:34
Kaldığı apartta tabancayla göğsünden vurularak öldürüldü
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Olay, saat 02.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, apartta kalan Selahattin Ayan, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda, Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu. Silah seslerini duyanların ihbarıyla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yapılan kontrolde Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


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