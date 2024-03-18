Adana’da bir kişi kaldığı otelde öldürüldü

Adana’da bir kişi, apart otelde tabanca ile göğsünden vurularak öldürüldü.

İHA
Yayınlanma: 18.03.2024 - 12:47
Adana’da bir kişi kaldığı otelde öldürüldü
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Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde bir apart otelde iddiaya göre, Selahattin Ayan kaldığı evde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından tabancayla vuruldu. Olayı gerçekleştirenler kaçarken, göğsünden vurulan Ayan kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayan’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yapılan incelemelerin ardından Ayan’ın cesedi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kaçan cinayet zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.


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