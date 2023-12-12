Kaldırım taşı ile darbedilmişti... Arandığı ortaya çıktı!

Bursa'da arkadaşı Engin İ. tarafından kaldırım taşı ile darbedilen Tahir Akcam, arandığı ortaya çıkınca tedavisi sonrası gözaltına alınıp, tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:31
Kaldırım taşı ile darbedilmişti... Arandığı ortaya çıktı!
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Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi Şebboy Caddesi'nde gece saatlerinde bir darp olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Tahir Akcam (33) ile alkol aldığı arkadaşı Engin İ. (37), bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce Engin İ., yerden aldığı kaldırım taşı ile Tahir Akcam'ı darbetti.

Tahir Akcam kanlar içerisinde kalırken, ihbarla bölgeye ekipler gönderildi. Akcam, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldılırken, Engin İ., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Engin İ. ifadesi sonrası serbest bırakılırken, "güveni kötüye kullanma" suçundan aranması bulunan Tahir Akcam tedavisi sonrası gözaltına alındı. Tahir Akcam işlemleri sonrası tutuklandı.

 


Bursa darp gözaltı İnegöl kaldırım

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