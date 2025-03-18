Kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı!
Karaman'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Süleyman U., yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Anafartalar Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.
Kaldırımda yürüyen Süleyman U. (38), iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: #bıçaklı saldırı #KARAMAN #şüpheli #Cadde
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