Kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı!

Karaman'da kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Süleyman U., yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelileri arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı!
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DHA
Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:24

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Anafartalar Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Süleyman U. (38), iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Etiketler: #bıçaklı saldırı #KARAMAN #şüpheli #Cadde

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