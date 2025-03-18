Kaldırımda yürürken bıçaklı saldırıya uğradı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 10:24

Güncelleme: 18.03.2025 - 10:24

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Anafartalar Caddesi'nde saat 03.30 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Kaldırımda yürüyen Süleyman U. (38), iddiaya göre 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacaklarından bıçak darbesi alan Süleyman U. yere yığılırken, 2 şüpheli kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Süleyman U., ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.