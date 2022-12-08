Kale direğinin altında kalan 8 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı
Rize'de antrenman sırasında arkadaşının asıldığı kale direği üzerine devrilen 8 yaşındaki futbolcu Yiğit Demirel ağır yaralandı. Demirel'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
Rize'de antrenman sırasında üzerine kale direği devrilen Çaykur Rizesporlu 8 yaşındaki futbolcu ağır yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Çaykur Rizespor Altyapı Tesislerindeki antrenman sahasında meydana geldi. Antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan biri kale direğine asıldı. Bu sırada devrilen kale direğinin altında kalan Yiğit Demirel ağır yaralandı. Antrenörlerinin haber vermesi üzerine tesise sağlık ekibi sevk edildi. Sahada ilk müdahalesi yapılan Yiğit, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demirel'in yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürüyor.
KULÜPTEN AÇIKLAMA
Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Altyapı tesislerimizde elim bir olay yaşanmış, antrenman öncesi sahada oynayan çocuklardan birinin kale direğine asılması sonucu futbolcumuz Yiğit Demirel‘in üzerine kale direği düşmüştür. Futbolcumuzun tedavisi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam etmektedir. Rizespor ailesi olarak büyük bir üzüntü içinde olmakla birlikte konuyla ilgili derhal idari soruşturma başlatılmıştır. Minik Yiğit’e ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşması için dualarınızı bekliyoruz” denildi.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İşte 2023 yılının poşet fiyatı
- NATO'nun kapısını açan minibüsçü Mahmut
- AKP istismara sessiz kaldı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- Çocukları BİM'e götürüp slogan attırdı!
- Ücretsiz yemek önergesine AKP'li belediyeden 'yanıt'
- Kemal Kılıçdaroğlu ateş püskürdü
- Otobüsle gelip TIR ve kamyonlarla götürüyorlar