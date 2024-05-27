Kale yolu taş duvarlı koruma altında

Ordu'da daha önce 2 bin 100 yıllık “ana tanrıça” Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi’ni turizme kazandırmak için hazırlıklar sürüyor.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 27.05.2024 - 04:00
Kale yolu taş duvarlı koruma altında
Abone Ol google-news

Ordu Büyükşehir Belediyesi, kaleye ulaşımı sağlayan yola taş duvar çalışması yapıyor.

Taş duvar ve altyapı çalışmalarının ardından ekipler yolu sıcak asfaltla buluşturarak tarihe ışık tutan kaleye ulaşımı konforlu hale getirecek


Altyapı haberleri belediye haberleri Ordu haberleri

İlgili Haberler

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Angel Di Maria'dan transfer kararı!

Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Angel Di Maria'dan transfer kararı!
Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!

Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu: Jose Mourinho'dan geleceği hakkında flaş açıklama!
Ordu'da yurttaşlardan tebliğcilere tepki: ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’

Ordu'da yurttaşlardan tebliğcilere tepki: ‘Cemaatçiler benim yuvamı dağıttı’
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi

Sağlıklı yaşam için unsuz, yağsız, şekersiz kek tarifi
Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: 26 Mayıs 2024 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?
Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti!

Öğretmen 17 yaşındaki öğrencisiyle ilişkisini itiraf etti!
Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı

Adaylığı daha önce reddedilen eski İran Cumhurbaşkanı seçimlerde aday olabileceğini açıkladı
Çimen lekesi nasıl çıkar?

Çimen lekesi nasıl çıkar?
AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?

AKP MKYK üyesi Miroğlu'ndan Erdoğan itirafı: Mansur Yavaş'tan sonra geliyor, bundan büyük kayıp olur mu?
99 puanlı tarihi ikincilik: Fenerbahçe’nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi! Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor

99 puanlı tarihi ikincilik: Fenerbahçe’nin 6 gollü galibiyeti şampiyonluğa yetmedi! Fenerbahçe 6-0 İstanbulspor