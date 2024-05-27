Kale yolu taş duvarlı koruma altında
Ordu'da daha önce 2 bin 100 yıllık “ana tanrıça” Kibele Heykeli ile yaklaşık 3 bin parça tarihi eserin bulunduğu Kurul Kalesi’ni turizme kazandırmak için hazırlıklar sürüyor.
Ordu Büyükşehir Belediyesi, kaleye ulaşımı sağlayan yola taş duvar çalışması yapıyor.
Taş duvar ve altyapı çalışmalarının ardından ekipler yolu sıcak asfaltla buluşturarak tarihe ışık tutan kaleye ulaşımı konforlu hale getirecek
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