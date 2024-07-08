Kalıcı konut 2025'e: Acil çözüm bekliyorlar

Yayınlanma: 08.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.07.2024 - 04:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerden kısa bir süre “Bir yılda 319 bin konut ve köy evini yapacağız. Bir yıl içinde biz bu kalıcı konutları bitirerek hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin konut yapacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Hatay Depremzede Derneği Yönetim Kurulu’ndan Ece Doğru, anahtar teslimi yapılan konutların alt ve üstyapı düzenlemelerinin bile yapılmadığını söyledi. Doğru, “İki yıldır kış aylarında konteynerlerde, çadırlarda yaşayan bizler üçüncü bir kışı daha bu şekilde geçirme tehdidi ile karşı karşıya bırakılıyoruz. Bizler kalıcı konutlarımızı acilen ve ücretsiz istiyoruz. Rezerv alan içindeki hasarsız binalarımızın yıkılmasını istemiyoruz” dedi.

‘BETONUN KALİTESİ GEREKENİN YARISI’

Kahramanmaraş depremlerinde yıkılan, 219 kişinin yaşamını yitirdiği Hatay Antakya’daki Atilla Eren Apartmanı soruşturmasında hazırlanan iddianame 5 Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda binadan alınan örneklerde beton kalitesinin olması gereken değerin yarısı kadar olduğuna, bina statiğine ve proje dışına çıkıldığına dikkat çekildi.

Raporda, “Yapısal performans analiz sonuçları değerlendirildiğinde binanın imalatının olması gerektiği asgari kalitede bile yapılması halinde yapıda sadece kısıtlı hasarların meydana gelebileceği” vurgulandı.

