Kalp krizi geçiren piyade uzman çavuş hayatını kaybetti

Uludere 48’inci Hudut Tugay Komutanlığı Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görevli piyade uzman çavuş Mehmet Karaduman geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Kalp krizi geçiren piyade uzman çavuş hayatını kaybetti
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İHA
Yayınlanma: 02.05.2025 - 13:44

Şırnak'taki Besta Motorlu Piyade Tabur Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Mehmet Karaduman (45) garnizonda istirahat ederken aniden kalp spazmı yaşadı.

Silah arkadaşları tarafından sağlık ekiplerine bilgi verildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Karaduman, ambulans ile Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Askeri Hastanesine kaldırıldı. Burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen Karaduman hayatını kaybetti.


Etiketler: #uzman çavuş #Uludere

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