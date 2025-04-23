Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'in tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu: Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu!
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 23.04.2025 - 07:28

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da terör örgütü mensuplarının saldırısında ağır yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 22 Nisan'da terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day, Işıklı Sahra Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Nisan'da şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


Etiketler: #Milli Savunma Bakanlığı #MSB #Pençe-Kilit #Şehit

İlgili Haberler

2022'de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'e acı veda: Son isteği yerine getirildi!

2022'de şehit olan askerin naaşı bulunmuştu... Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'e acı veda: Son isteği yerine getirildi!
MSB duyurdu: 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı

MSB duyurdu: 2022'de şehit olan Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in naaşına ulaşıldı
Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!

Son Dakika... MSB acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler