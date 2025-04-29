Nevşehir Valisi, acı haberi duyurdu: 1 asker şehit oldu!
Nevşehir Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun, eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit oldu.
Nevşehir Valisi Ali Fidan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu duyurdu.
Vali Fidan, açıklamasında şunları kaydetti:
"Bugün gerçekleştirilen eğitim faaliyeti sırasında meydana gelen elim kazada, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli mesai arkadaşımız Jandarma Kıdemli Başçavuş Hüseyin Uzun'un şehit olduğunu teessürle öğrendim. Mesai arkadaşımız şehidimiz Hüseyin Uzun'a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Jandarma teşkilatımıza ve Aziz milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum."
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Gül'ün 'İmamoğlu' tepkisi rahatsız etti
- 'Tüm Türkiye’ye ilan ve ifşa ederiz ki...'
- 'İmamoğlu cezaevinde tutulmaya devam ederse…’
- İstanbul'da '1 Mayıs' operasyonu
- 'Aklını alırız, o eli kırarız'
- Ümit Özdağ'ın savunmasının tam metni...
- Ramazan Gülten'in ifadesi ortaya çıktı!
- İşte jammer alan AKP'li belediye!
- Yeni liste yayımlandı! Bakanlık marka marka ifşa etti
- CHP'den 'jammer' yanıtı!