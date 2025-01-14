Kalyon Holding'den Aziz İhsan Aktaş açıklaması: 'İddialar tamamen gerçek dışıdır'

Yayınlanma: 14.01.2025 - 16:54

Güncelleme: 14.01.2025 - 16:54

Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla yapılan operasyonda "suç örgütü lideri" olarak adı geçen Aziz İhsan Aktaş'ın Kalyon Holding ile ortak hisseli bir uçak aldığı iddiaları ortaya atıldı.

Kalyon Holding, iddiaları kesin bir dille yalanladı. Şirketten yapılan açıklamada, "Bahsi geçen kişinin Kalyon Holding ile herhangi bir ilişkisi ya da ortaklığı bulunmamaktadır," denildi.

'İDDİALAR GERÇEK DIŞIDIR'

Kalyon Holding, medyada ve sosyal medyada yer alan haberlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aziz İhsan Aktaş isimli şahsın Kalyon Holding ile ortak özel uçağa sahip olduğuna yönelik iddialar tamamen gerçek dışıdır. Kalyon Holding'in havacılık sektöründeki tek şirketi olan KLY Hava ve Deniz Turizmi A.Ş., %100 Kalyon Holding sermayesiyle faaliyet göstermektedir. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bu açıklamamızın dikkate alınmasını rica ederiz."