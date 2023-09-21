Kamera kayıtları ortaya çıkardı: Komşusunu soymuş!

Talas'ta ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin oturduğu binadaki komşusunun evini de soyduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 21.09.2023 - 14:08
Kamera kayıtları ortaya çıkardı: Komşusunu soymuş!
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Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde iki evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. 

Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin N.G. ve H.B. olduğunu tespit etti. 

Operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, H.B.'nin komşusunun evini soyduğu ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı belirlendi. 

225 BİN TL DEĞERİNDE HIRSIZLIK MALZEMESİ!

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 225 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


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