Kamera kayıtları ortaya çıkardı: Komşusunu soymuş!
Talas'ta ikametlerden hırsızlık yapan 2 kişi, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yapılan araştırmada şüphelilerden birinin oturduğu binadaki komşusunun evini de soyduğu ortaya çıktı.
Kayseri'nin Talas ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde iki evden hırsızlık olayı ile ilgili olarak Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelilerin N.G. ve H.B. olduğunu tespit etti.
Operasyon düzenleyen ekipler şahısları gözaltına alırken, H.B.'nin komşusunun evini soyduğu ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan arandığı belirlendi.
225 BİN TL DEĞERİNDE HIRSIZLIK MALZEMESİ!
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 225 bin TL değerinde hırsızlık malzemesi ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Atatürk'e büyük saygısızlık yapılmıştı
- Stratfor belgelerinde o isim de var!
- Adayını açıkladı, CHP'ye yüklendi
- Önce otomobil, sonra minibüs çarptı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 17 yaşındaki çocuk tutuklandı
- 'Atatürk düşmanları yetiştiriliyor'
- Bu kez de Bakan'ı tehdit etti!
- Süleyman Soylu'yu üzen haber...
- İşte geçerli olacağı tarih...