Kameraya yansıdı... Kavgada 3 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 31.03.2025 - 17:30

Güncelleme: 31.03.2025 - 17:30

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Bahçeşehir 12'nci Bölge mevkisinde meydana geldi. Şehir manzarasının görüldüğü, 'manzara' olarak bilinen bölgede, alkollü 2 grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında 1 kişi havaya tabancayla ateş açtı. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandırıldı. 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Taraflar olay yerinden ayrılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerin ortaya çıkması ile polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.