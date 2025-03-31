Pideci dükkanında sopalı-bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var...

Yayınlanma: 31.03.2025 - 11:30

Güncelleme: 31.03.2025 - 11:32

Karakeçili Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Caddesi'nde 00.30 sıralarında Mustafa D. (33), arkadaşı Nurettin Biçer ile birlikte eski çalıştığı pideci dükkanına gitti.

Burada Mustafa D. ile eski patronu Hüsnü Rıza T. (56) ve oğlu İlhami T. (26) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan arbedede Mustafa D. ve Nurettin Biçer bıçakla, bu sırada iş yerinde olan Abdulsamet T. (27) ile babası Hüsamettin T. (55) darp sonucu yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ ÖLDÜ!

Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü. Biçer, burada kurtarılamadı. Mustafa D.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

Diğer yandan Hüsnü Rıza T., İlhami T. ile tedavileri tamamlanan Abdulsamet T. ile babası Hüsamettin T. gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.