Kameraya yansıdı: Yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi!
Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.
YERE FIRLATTI
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne döndü. Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığını sırada yere fırlatarak darbetti.
Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
KAMERAYA YANSIDI
Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı. Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.
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