Kameraya yansıdı: Yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi!

Çorum'da otobüs muavini tarafından darbedilen kişi tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 13.12.2023 - 16:52
Kameraya yansıdı: Yolcu, otobüs muavini tarafından darbedildi!
Abone Ol google-news

Çorum'dan İstanbul'a giden otobüsteki yolcu Ahmet C. ile muavin Mehmet T. arasında, güzergah konusunda tartışma çıktı.

YERE FIRLATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, yolcuyu indirmek için Çorum Şehirler Arası Otobüs Terminali'ne döndü. Yolcunun valizini otobüsün bagajından çıkaran muavin, otobüsten inen yolcuyu tekrar araca binmeye çalıştığını sırada yere fırlatarak darbetti.

Diğer yolcuların araya girmesiyle muavin uzaklaştı. Yaralanan yolcu, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yolcunun şikayeti üzerine, muavin hakkında adli işlem başlatıldı. Darp anı güvenlik kamerasına da yansıdı.


İlgili Haberler

Otobüsün önünü kesti, bıçakla muavini kovaladı!

Otobüsün önünü kesti, bıçakla muavini kovaladı!

En Çok Okunan Haberler