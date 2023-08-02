Otobüsün önünü kesti, bıçakla muavini kovaladı!
Kartal'da yolcu otobüsünün önünü kesen bir kişi, kendisini uyaran muavini bıçak çekerek kovaladı. Bıçakla otobüsün önünü kesen saldırgan hakaret yağdırdı. O anlar kameraya yansıdı.
İstanbul'un Kartal ilçesinde dün sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir kişi, özel bir firmaya ait yolcu otobüsünün önünü keserek gitmesine engel oldu. Otobüste bulunan muavin ise, saldırganı iterek uzaklaştırmaya çalıştı. Belinden bıçak çıkaran saldırgan, muavine hakaret ederek kovalamaya başladı.
Muavinin kaçarak kurtulduğu eli bıçaklı saldırgan, otobüsün önünü keserek gitmesine engel oldu. Saldırganın otobüsünün önünü kesmesi ve bıçak çekmesi ise, bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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