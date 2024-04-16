Kamerayla anbean takip edildi: Alkollü sürücüye 33 bin lira ceza!

Tokat'ta polisten kaçan sürücünün kullandığı araç, kamera sistemi ile anbean takip edilerek durduruldu. O anlar kameraya yansırken, alkollü olduğu belirlenen sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 16:17
Kamerayla anbean takip edildi: Alkollü sürücüye 33 bin lira ceza!
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Şeker Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler sırasında, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca şüpheli bir otomobil tespit edildi. Bölgeye yönlendirilen ekipler, aracı durdurmak istedi. 

İkaza uymayıp, kaçan sürücünün kullandığı araç, KGYS kameralarınca anbean takip edilerek durduruldu. Polisin zor kullanıp etkisiz hale getirdiği sürücünün 1,70 promil alkollü olduğu belirlendi. 

Sürücüye 33 bin 339 lira ceza kesilirken, ehliyetine de 2 yıl 8 ay süreyle el konuldu. Sürücüye ayrıca 'mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı. 


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