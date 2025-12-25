Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kamu çalışanlarına 'ödenek' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!

Kamu çalışanlarına 'ödenek' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!

25.12.2025 14:38:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Kamu çalışanlarına 'ödenek' operasyonu: 24 kişi gözaltına alındı!

Şanlıurfa’da gelen ödenekleri kendi zimmetine geçirerek kendi ya da yakınlarının banka hesabına aktardıkları belirlenen Eyyübiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul yöneticileri ve Hürriyetçi Eğitim-Sen yöneticilerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 24 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan operasyonla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir kamu kuruluşunda görevli bazı personelin gelen ödeneklerin bir kısmını kendisi veya yakınlarının banka hesaplarına aktararak zimmetine geçirdiği ve kamuyu zarara uğrattığı tespiti yapılarak haklarında adli soruşturma başlatılmıştır.

Yürütülmekte olan soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 23.12.2025 tarihinde yapılan çalışma sonucunda aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştır.

İlgili kamu kuruluşu da müşteki sıfatıyla sürece dahil olmuştur. Ayrıca söz konusu olayla ilgili olarak idari soruşturma da başlatılmıştır. Soruşturma süreçleri Valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir."

İlgili Konular: #Operasyon #Şanlıurfa #kamu #ödenek

İlgili Haberler

Futbolda 'FETÖ' operasyonu... TFF'nin eski başkan vekili ve 3 kişi gözaltına alındı!
Futbolda 'FETÖ' operasyonu... TFF'nin eski başkan vekili ve 3 kişi gözaltına alındı! Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski başkan vekili Lütfi Arıboğan ve eski üç yönetici sporda FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada yeni gelişme!
FETÖ'nün 'kamu yapılanması'na yönelik soruşturmada yeni gelişme! FETÖ'nün "kamu mahrem yapılanması"na yönelik soruşturmada, 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
'Saldırı planı yapıyorlardı'... Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var!
'Saldırı planı yapıyorlardı'... Yılbaşı öncesi IŞİD operasyonu: Çok sayıda gözaltı var! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD terör örgütünün, "Noel ve yılbaşı etkinliklerini hedef alan eylem çağrıları ve saldırı planlamaları yapılacağı yönünde bilgiler kapsamında" 115 kişinin yakalandığını açıkladı. Cumhuriyet'in ulaştığı Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nın 19 Aralık tarihli iç yazısında; IŞİD’in kalabalık bölgelerde terör saldırısı gerçekleştirebileceği uyarısı yapılmış, personelden özellikle halk pazarları ve alışveriş merkezlerinde tedbirleri artırmaları istenmişti.