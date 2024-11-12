Kamu görevlileri savunma yaptı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.11.2024 - 07:21

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi’nce, Marmara Cezaevi’nin karşısındaki salonda görülen duruşmada, beş tutuklu sanık, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır bulundu.

Mahkeme, olay yerinde yapılan keşfe ilişkin bilirkişi raporunun henüz dosyaya eklenmediğini belirtti.

Duruşmada savunma yapan kamu görevlileri, kendilerinin düzenledikleri çeşitli raporların ve ruhsatların yasal düzenlemelere uygun olduğunu ve mevduat gereği ruhsatların yenilenmesinde yeniden denetim yapma yetkilerinin bulunmadığını öne sürdü.