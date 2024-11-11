Tersanede yangın çıktı: Erken müdahale faciayı önledi!

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:52

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:52

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Sepetlipınar bölgesindeki bir tersanede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangının çıktığı alan dronla havadan görüntülendi.