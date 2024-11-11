Tersanede yangın çıktı: Erken müdahale faciayı önledi!
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde tersanede çıkan yangının dumanları gökyüzünü kapladı. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde Sepetlipınar bölgesindeki bir tersanede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangına çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.
Yangının çıktığı alan dronla havadan görüntülendi.
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