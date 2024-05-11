Kamu İhale Kurulu’na yeni atamalar
Kamu İhale Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımladı. Karara göre Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararı ile Kamu İhale Kurulu Başkanlığına Hamdi Güleç atandı. Karar ile birlikte Mehmet Bıçkıcı İkinci Başkan olarak atanırken Kamu İhale Kurulu üyeliklerine ise Osman Şahin, Halil Yılmaz, Mehmet Aydın, Kadir Cabur, Mehmet Demiroğlu ve Necmi Keskinsoy atandı. Atamalar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 53’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 7’nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Herkesten nefret eden 4 burç
- 2025'te dolar TL ne kadar olacak?
- 7 banka artık tek ATM'den hizmet verecek
- Emsal olacak bir karar: Kiracıya 55 günde jet tahliye!
- Müdürün odasını bastı
- 'Şehadet parmağını kaldırmasıyla mesaj vermiş'
- Erdoğan'dan 'operasyon' sonrası dikkat çeken açıklama
- Tekel bayi saldırısı davasında yeni gelişme
- Selçuk Tepeli'ye 'sığır' soruşturması
- Yargıtay'da 'düğüm' çözülüyor