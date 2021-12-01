Kamu zararı yok diyen Fahrettin Koca, Sayıştay raporlarıyla çelişti

01 Aralık 2021 Çarşamba, 04:00

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın şehir hastaneleriyle ilgili “Kamu zararı yoktur” savunması yapmasına karşın, Sayıştay raporlarına göre 17 Şubat 2021’de Sağlık Bakanlığı’nın kamu zararını gidermek için bir “mahsuplaşma komisyonu” kurduğuna dikkat çekti. Şahin, “Madem kamu zararı yok o zaman neden mahsuplaşma komisyonu kuruldu? Bakan bu ifadesiyle mahsuplaşma komisyonunu etkisiz hale getirmiş oldu” ifadelerini kullandı.

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, “Sayıştay’ın 2018, 2019 ve 2020 raporlarının ortak noktası, kamunun zarar ettiğini söylemesi. Sayıştay raporlarında bu zarar nedeniyle mahsuplaşma yapılması gerektiği belirtilmiş. Sağlık Bakanlığı önceki 2 yılda buna, ‘Düzelteceğiz’ yanıtını vermiş. Ancak bakanlık bu yılki raporda 17 Şubat 2021’de bir mahsuplaşma komisyonu kurduğunu belirtiyor” dedi. Komisyona ilişkin bilgi veren Şahin, “Bakanlık bu komisyonla ‘Şirketlere yapılan fazla ödemeleri tahsil edeceğim’ demiş. Madem kamu zararı yok o zaman neden mahsuplaşma komisyonu kuruldu?” sorusunu yöneltti.

FATURAYI BAKANLIK ÖDEMİŞ

Sayıştay raporlarındaki bulgulardan örnekler veren Şahin, “Bazı şehir hastanelerinde, hastaneyi yapan şirketlerin işlettiği ticari alanlarda doğalgaz faturalarını bakanlık ödemiş. Aynı zamanda Mersin Şehir Hastanesi’ni yapan şirket, ticari alanlar için kira vermemiş. Olmayan bahçe için bakım parası, olmayan cihaz için bakım-onarım parası verilmiş. Olmayan şeylere ödeme yapılmış, bunlar için de bir mahsuplaşma komisyonu kurulmuş. Bakan ‘Zarar yok’ ifadesiyle mahsuplaşma komisyonunu etkisiz hale getirmiş oldu” yorumunu yaptı.

