Kamulaştırılan arazilerin ödemelerinin yapılmaması çiftçileri tedirgin ediyor

02 Nisan 2022 Cumartesi, 02:00

Manisa Yunusemre ilçesi Karaali ve Gürle mahallesinde Alman otomotiv devi Volkswagen fabrika kuracaktı. 3 milyon 364 bin 207 metrekarelik 517 parsel için cumhurbaşkanı kararnamesiyle Manisa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) alanının ilave yatırımlar için genis¸letilmesi amacıyla acele kamulaştırma kararı alındı. Manisa OSB adına kanunen kamulaştırma sürecini Manisa Valiliği Yatırım I·zleme ve Koordinasyon Bas¸kanlıgˆı yürüttü. 517 adet tas¸ınmaz için acele kamulas¸tırma bedellerinin tespiti davası açıldı. Mahkeme talebiyle bilirkis¸i heyeti her parsel için kes¸if yaparak bedel tespiti yaptı. Tespit edilen bedellerin idare tarafından yurttaşların ödenmesi için ise 5+5 günlük süre verdi. Bu süreçte firma fabrika kurmaktan vazgeçti.

DÖVİZ KURU BAHANESİ

Yurttaşlar idare tarafından kamulas¸tırma bedellerinin ödenmesini beklerken Manisa OSB avukatları mahkemeye itiraz etti. Güncel durumda döviz kurlarındaki kırılganlık, piyasa kos¸ullarındaki degˆis¸kenlik, öngörülemeyen ekonomik dalgalanma ve bilirkişilerin taşınmazlara yüksek değer biçtiği gerekçesiyle ödeme yapılmayacagˆını beyan ederek yurttaşları mağdur etti.

ÜÇ KİŞİ KAZANDI

Aynı zamanda Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararının iptali yaklaşık 200 parsel sahibi 81 kişi adına avukatların açtığı toplu davayı Danıştay, kamulaştıramaya giren her parselin ayrı ayrı dava açması gerektiğini belirterek reddetti. 79 kişi dava masraflarının yüksek olması nedeniyle ayrı dava açamadı. Parasını alamayan ve arazisini kullanamayan üç yurttaş ise acele kamulaştırılma kararının kaldırılması için Danıs¸tay 6. Dairesi’ne tekrar dava açtı. Daire, acele kamulas¸tırma kararını iptal etti.

HALK MAĞDUR

Bölge halkının yüzde 95’inin geçimini tarımdan kars¸ılayan çiftçilerden olus¸tuğunu söyleyen mağdurların avukatı Ömer Talha Oğan, “Yas¸anan tüm süreç, bölge halkını bir belirsizlik içinde bırakmaktadır. Tarımla ugˆras¸an müvekkillerimizi magˆdur etmektedir. Belirsizligˆin giderilmesi adına ilgili kurumlara verdigˆimiz bilgi edinme dilekçelerine cevap alamadık. Tüm bu magˆduriyetleri gören Danıs¸tay 6. Daire Bas¸kanlıgˆı acele kamulas¸tırma kararı hakkında iptal kararları vermis¸tir” dedi.