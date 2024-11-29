Kamuya ait 172 ton kömürü sattılar: 5 tutuklama
Muş’ta kamu kurumlarına tahsis edilmesi gereken kömürleri, üçüncü şahıslara satarak haksız kazanç elde edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, 5’ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda, kamu kurumlarına dağıtılması gereken kömürlerin üçüncü şahıslara satılarak haksız kazanç sağlandığı tespit edildi.
Bu kapsamda 15 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 172 ton 125 kilo ’Para ile Satılamaz’ ibareli kömür, 2 ruhsatsız av tüfeği 2 ruhsatsız tabanca, 564 fişek ve 129 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
5 TUTUKLAMA
23 şüpheliye adli işlem yapılmış, şüphelilerden 5’i çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonla ilgili soruşturma devam ediyor.
Etiketler: #Kömür
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