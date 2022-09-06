Kamyon gölete düştü, kayıp sürücü aranıyor
Şırnak'ta kömür ocakları bölgesinde maden ocağına ait kamyon, kontrolden çıkarak gölete düştü, sürücü için arama çalışması başlatıldı.
Cudi Dağı eteklerinde; 6 Eylül Salı günü sabah saatlerinde kömür ocakları bölgesinde maden ocağına ait kamyon, kontrolden çıkarak gölete düştü. Araç suya gömülürken, ismi öğrenilemeyen sürücü kayboldu.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
İhbarla kaza yerine aralarında dalgıçların da olduğu çok sayıda ekip gönderildi.
Takviye olarak Diyarbakır'dan da bölgeye jandarma su altı arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Sürücü için arama çalışması başlatıldı.
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