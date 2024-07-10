Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı

Malatya’da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 10.07.2024 - 07:16
Malatya’da iki grup arasında silahlı kavga: 1 yaralı
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Gece yarısı Büyükşehir Belediyesi yerleşkesinin yan tarafında bulunan Sanat Sokağı’nda iddiaya göre, bölgede bacağında tabanca ile vurulmuş halde 17 yaşında bir genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olaya karıştıkları belirtilen 3 zanlının gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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