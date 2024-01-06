Kamyon ile belediye otobüsü çarpıştı: Yaralılar var!
Eskişehir’de kamyonun çarptığı belediye otobüsü yolun dışına çıkarak yan yattı. Kazada 11 kişi yaralandı.
Kaza, Odunpazarı ilçesine bağlı İmişehir ve Türkmentokat mahalleleri arasındaki karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Uğur S. idaresindeki ve 65 numaralı hattın güzergahında çalışan belediye otobüsüne, maden sahasından yola çıkan Selçuk Y. idaresindeki kamyon arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, savrulduktan sonra yolun dışına çıkarak yan yattı.
Kazada 11 yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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