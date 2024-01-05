Son Dakika... Kars’ta kontrolden çıkan yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var
Son dakika gelişmesi... Kars’ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 1 TIR ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.45 sıralarında Sarıkamış ilçesi Mescitli köyü yakınlarında meydana geldi.
Gece yağan kar yüzünden kayganlaşan yolda kayan plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a, arkadan gelen yolcu otobüsü çarptı. Bir başka yolcu otobüsü de kayarak önündeki otobüse çarptı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan otobüs şoförü, ekipler tarafından kurtarıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi de yaralandı.
Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Kars Valiliği’nden kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "İlimiz Sarıkamış ilçesi Karakurt mevkiinde saat 07.45 sıralarında meydana gelen zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 vatandaşımız vefat etmiş, 8 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne sevk edilmiş olup tedavileri devam etmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.
Trafik Kazası Basın Açıklaması-2024/3@ziyapolat73 pic.twitter.com/RIV0e0d2oc— T.C. Kars Valiliği (@KarsValiligi) January 5, 2024
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Yalancı, iftiracı, kul hakkı yiyen günahkar'
- Yargıtay Başsavcısından yeni 'Can Atalay' açıklaması
- ‘AKP'nin adayları belli oldu’
- Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması
- Jess Molho: 'Eşim ve kızım benim malım değil'
- 33 kişi yakalandı: Mossad operasyonu İsrail basınında
- Türk sinemasının acı kaybı
- AKOM tarih verdi... Kar geliyor
- 'Erdoğan üstünü tamamlayacaktır' dedi oran verdi
- Deprem uzmanından korkutan uyarı