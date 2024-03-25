Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti

Çorum'un Alaca ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 25.03.2024 - 11:55
Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: Sürücü hayatını kaybetti
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Nazım Karagöz idaresindeki 19 ADG 935 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda Mesut Ö'nün kullandığı soğan yüklü 19 KZ 743 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan otomobil sürücüsü, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Karagöz, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaza anı Alaca Belediyesinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.


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