Yer: Çorum... 17 yaşındaki çocukların kavgası kanlı bitti
Çorum’da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk yaralandı.
Bahçelievler Mahallesi Hünkar Hacı Bektaş Parkı’nda, daha önce aralarında husumet bulunan E.T.G. (17) ile D.C.D. (17) parkta karşılaşarak tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine E.T.G. bıçakla yaralandı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralı genç E.T.G. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Bıçakla yaralama olayının zanlısı 17 yaşındaki D.C.D. ise polis ekiplerinin çalışması sonucunda olayda kullandığı suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak başlatılan incelemenin devam ettiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'TİP'in bu şantaja neden boyun eğdiğini...'
- 3 büyükşehirde dikkat çeken sonuç!
- TİP, Hatay'da Gökhan Zan'ın adaylığını geri çekti
- 'Rantçı ekip' kaybettirecek
- Eski mülk sahibi ifade verdi
- Trabzon'da Fenerbahçeli futbolculara saldırı
- Akgünlük sakızı nedir, faydaları nelerdir?
- Trabzonspor'dan maç sonu flaş paylaşım!
- 'Bugün Fenerbahçe herkesi yenmiştir'
- Fenerbahçe olaylı maçta zirveye Batshuayi ile tutundu!