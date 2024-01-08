Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı

Yayınlanma: 08.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 08.01.2024 - 14:24

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 218 kaçak göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı.

Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç da ele geçirildi.

Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli 8 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç, yediemin otoparkına teslim edildi.