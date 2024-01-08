Edirne'de 218 kaçak göçmen ve 8 organizatör yakalandı
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son 1 haftada 218 kaçak göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından hava destekli devam eden faaliyetler çerçevesinde son 1 hafta içerisinde 218 kaçak göçmen ve 8 şüpheli organizatör yakalandı.
Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç da ele geçirildi.
Yakalanan kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Şüpheli 8 organizatör ise işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.
Göçmen kaçakçılığında kullanılan 6 araç, yediemin otoparkına teslim edildi.
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