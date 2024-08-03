Kamyon şoförü görüntüledi: Arnavutköy’de yüzlerce karpuz yol kenarına atıldı

Yayınlanma: 03.08.2024 - 09:19

Güncelleme: 03.08.2024 - 09:19

Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan bir sokak kenarındaki araziye yüzlerce karpuz ve kavun atıldı. Bazı karpuz ve kavunların bozulduğu bazılarının da hiçbir hasarının ve yenilmeye engel durumunun olmadığı görüldü.

Karpuz ve kavunların neden yol kenarına atıldığı henüz bilinmezken, karpuz ve kavunların yol kenarına atıldığı esnada video çeken bir kamyon şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kayıt esnasında videoda konuşan kamyon şoförü, karpuz ve kavunları getiren kamyonlardaki ürünlerin zamanında teslim alınmadığı için şoförler tarafından yol kenarına atıldığını iddia etti.

KAVUN VE KARPUZLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDI

Manav ve pazarlardaki ürünlerin pahalılığı konusunda çiftçiler, vatandaşlar aracı kurumların fiyatları arttırdığı iddiası geçtiğimiz dönemlerde gündeme taşınmıştı.

İstanbul’da yol kenarına atılan yüzlerce karpuz ve kavunun nedeni merak uyandırırken, yol kenarına atılan karpuz ve kavunlar havadan görüntülendi.