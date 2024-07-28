Rafet El Roman, sahnede karpuz kesip tadına baktı

Yayınlanma: 28.07.2024 - 00:20

Güncelleme: 28.07.2024 - 00:20

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik alanında bir araya gelen yüzlerce Tekirdağlı, sevilen sanatçının şarkılarıyla coştu.

Rafet El Roman, sahnede söylediği birbirinden güzel şarkılarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Konser boyunca sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, seyircilerle sık sık iletişim kurarak onları da şarkılarına eşlik etmeye davet etti.

Konser esnasında CHP'li Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, sahneye çıkarak Rafet El Roman'a karpuz ve çiçek takdim etti. Sanatçı, kendisine takdim edilen karpuzu kesti ve tadına baktı.

Gösterilen ilgiden dolayı Tekirdağ halkına teşekkür eden Rafet El Roman, karpuzun tadına baktıktan sonra şarkılarını söylemeye devam etti.