Kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.
Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Kıbrıs Caddesi kavşağında E.İ. idaresindeki 59 RR 478 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ilerlediği sırada Kıbrıs Caddesi üzerinden gelen M.Ç. kontrolündeki 59 AGE 213 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
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