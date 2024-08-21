Kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde kamyonet ile motosikletli kuryenin çarpışması sonucu meydana gelen kazada kurye yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2024 - 11:01
Kamyonet ile motosikletli kurye çarpıştı: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile Kıbrıs Caddesi kavşağında E.İ. idaresindeki 59 RR 478 plakalı kamyonet, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde ilerlediği sırada Kıbrıs Caddesi üzerinden gelen M.Ç. kontrolündeki 59 AGE 213 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli kurye olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile Kapaklı Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.


tekirdağ haberleri

İlgili Haberler

Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu!

Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu!
Tekirdağ'da acı olay: TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti

Tekirdağ'da acı olay: TIR’ın çarptığı bisiklet sürücüsü emekli albay hayatını kaybetti
Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü

Tekirdağ'da iş cinayeti: Arıza gidermek için çıktığı direkte akıma kapılan işçi öldü
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler