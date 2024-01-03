Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Niğde'de kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özdemir Özcan (81) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 13:40
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Feci kaza, öğle saatlerinde Niğde-Adana kara yolunda meydana geldi.

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Özdemir Özcan yönetimindeki 51 LC 657 plakalı otomobil ile karşı yönde gelen Mehmet Yüksel yönetimindeki 51 AF 747 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Özcan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Eyüp Karaaslan ile Mehmet Yüksel de sağlık ekiplerince Bor Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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