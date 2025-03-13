Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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İHA
Yayınlanma: 13.03.2025 - 00:26

Edinilen bilgilere göre, Hasan K. idaresindeki 27 AZS 839 plakalı otomobil ile Bekir N. yönetimindeki 02 ABC 119 plakalı kamyonet, Besni Ağız ve Diş Hastanesi yakınlarında çarpıştı.

Kazada sürücü Hasan K., Bekir N. ile araçlarda bulunan Asude I. ve Abdulvahap Y. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #adıyaman #kaza

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