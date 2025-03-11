Nusaybin'de cip ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi yola savruldu!
Mardin’in Nusaybin ilçesinde, cip ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Feci kaza, dün akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.
YOLA SAVRULDULAR
Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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