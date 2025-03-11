Nusaybin'de cip ve motosiklet çarpıştı: 2 kişi yola savruldu!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 12:35

Güncelleme: 11.03.2025 - 12:38

Feci kaza, dün akşam saatlerinde 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi üzerinde meydana geldi.

YOLA SAVRULDULAR

Sürücülerin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen cip ile motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki 2 kişi yola savruldu. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.