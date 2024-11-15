Kamyonet kasasından 821 kilogram kaçak tütün çıktı
Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, arama yapılan bir kamyonetten 821 kilogram kaçak tütün çıktı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik ortak çalışma yapıldı.
Çalışmalarda A.Ü. (34) idaresindeki kamyonette yapılan aramalarda 821 kilogram kaçak tütün bulundu.
Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, A.Ü. de işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: #tütün #kaçak tütün
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