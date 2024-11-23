Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle evin salonuna girdi!

Yayınlanma: 23.11.2024 - 09:16

Güncelleme: 23.11.2024 - 10:01

Kaza, saat 01.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi meydana geldi. 12. Yiğit Sokak’ta yokuşta park halindeyken hareket eden 16 J 6456 plakalı kamyonet, 16 SNP 20 plakalı otomobile, ardından da 3. Erikli Sokak’taki 16 CKM 04 plakalı minibüse çarptı.

KAMYONET SALONA GİRDİ

Kamyonet, önünde sürüklediği minibüsle 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairenin salonuna girdi. Binada oturanlar gürültüyle uyanıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede önlem aldı. Dairede ve araçlarda hasar oluşurken, polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.