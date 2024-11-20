Kamyonette kaçak göçmen taşıyan 2 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 20.11.2024 - 17:54

Güncelleme: 20.11.2024 - 17:56

Ardahan'dan aldıkları 4 kaçak göçmeni batı illerine taşıyan Telat Yılmaz (44) yönetimindeki arı kovanı yüklü kamyonet, dün Merzifon ilçesinde polis uygulama noktasında durduruldu.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kamyonette yapılan aramada; özel düzenekli bölmede yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 4 göçmen yakalandı.

Kamyonet sürücüsü Telat Yılmaz ve yanındaki arkadaşı Gökhan Orak (34), gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

2 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.