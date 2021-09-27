Kamyonet sürücüsü yolun üzerindeki köpeği ezdi
Tuzla'da seyir halinde olan bir kamyonetin sürücüsü, yolunun üzerinde duran köpeği ezdi. Yoluna devam eden sürücünün görüntüleri kameralara yansıdı. Köpek ise bir süre sonra yaşamını yitirdi.
Tuzla'da, kamyonet yol ortasında uzanan köpeği ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek bir süre sonra yaşamını yitirdi. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
Olay, akşam saatlerinde Organize Deri Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen sürücünün kullandığı kapalı kasa kamyonet, yolda uzanan köpeğin üzerinden geçerek ezdi. Sürücü durmayarak yoluna devam ederken, köpek yaşamını yitirdi.
OLAY ANLARI KAMERADA
Olay anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, uzun farları yanan kamyonetin yolda duran köpeği ezerek yoluna devam ettiği görülüyor.
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