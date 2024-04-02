Kamyonet tünelde TIR'a çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde tünelde TIR'a çarpan kamyonetteki İlyas Çelik (56) hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 02.04.2024 - 11:39
Kamyonet tünelde TIR'a çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı!
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Kaza, dün akşam saatlerinde Yusufeli ilçesi Uzundere mevkisindeki T24 tünelinde meydana geldi.

Artvin'e seyreden inşaat işçilerini taşıyan Mikail Taştan idaresindeki 34 KAY 260 plakalı çift kabinli kamyonet, karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı.

Kazada kamyonetin sürücüsü Taştan ile 3 işçi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerine araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Uzundere Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan İlyas Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza sonrası tek taraflı ulaşıma kapatılan tünel, araçların yoldan kaldırılması ile yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


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