O beyaz kamyonet yine yollarda: 2019'da 'Self Control'le kutlama yapan grup 31 Mart'ta da ortaya çıktı
2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kamyon kasasında 'Self Control' şarkısı ile kutlayan grup, 31 Mart'ta da ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.
Türkiye'de 2019 Yerel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kamyon kasasında 'Self Control' şarkısıyla kutlayan grup yeniden yollarda görüldü.
Seçimin muhalefet lehine ezici biçimde sonuçlanmasıyla yurttaşlar kutlama yaptı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Kamyon kasasında yaptıkları kutlamayla 2019'da çok konuşulan grubun yeni videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.
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