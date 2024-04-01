O beyaz kamyonet yine yollarda: 2019'da 'Self Control'le kutlama yapan grup 31 Mart'ta da ortaya çıktı

2019 yılında gerçekleşen yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kamyon kasasında 'Self Control' şarkısı ile kutlayan grup, 31 Mart'ta da ortaya çıktı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.04.2024 - 10:14
Abone Ol google-news

Türkiye'de 2019 Yerel Seçimleri'nde Ekrem İmamoğlu'nun zaferini kamyon kasasında 'Self Control' şarkısıyla kutlayan grup yeniden yollarda görüldü. 

Seçimin muhalefet lehine ezici biçimde sonuçlanmasıyla yurttaşlar kutlama yaptı. 

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kamyon kasasında yaptıkları kutlamayla 2019'da çok konuşulan grubun yeni videosu, sosyal medyada kısa sürede viral oldu.


31 Mart 2024 yerel seçimleri haberleri 31 Mart 2024 haberleri 31 Mart haberleri yerel seçimler haberleri yerel seçim haberleri

İlgili Haberler

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
Dünya basınında yerel seçimler: 'Erdoğan'ın iktidar partisine beklenmedik darbe'

Dünya basınında yerel seçimler: 'Erdoğan'ın iktidar partisine beklenmedik darbe'
Yeniden Refah Partisi seçimi üçüncü sırada tamamladı: İşte kazandığı belediyeler...

Yeniden Refah Partisi seçimi üçüncü sırada tamamladı: İşte kazandığı belediyeler...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti

Son Dakika... CHP Meclis Üyesi adayı sandık başında hayatını kaybetti
Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama

Son dakika… Murat Kurum’dan ilk açıklama
AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi

AKP'nin yerel seçim hüsranı: Erdoğan açıklamasını erteledi
Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’

Son dakika… Erdoğan’dan seçim sonrası ilk açıklama! ‘Umduğumuzu bulamadık’
Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu

Dünyaca ünlü ekonomist hezimetin sebebini açıkladı, tavsiyede bulundu
Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü

Cem Yılmaz’ın ‘seçim sonucu’ paylaşımı yine güldürdü
Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'

Lütfü Savaş'tan seçim açıklaması: 'Peşini bırakmayacağız...'
Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek seçim başarısını duyurdu: Muhtarlık kazandık!