Kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 29.12.2023 - 13:18
Kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı
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Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyünde H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile 34 AN 1533 plakalı araç ile birlikte bölgeye getirdikleri 17’si erkek, 12’si kadın ve 12’si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı. 

H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör şüphelisi, gözaltına alınırken, olayda ele geçirilen araç yed-i emin otoparkına teslim edildi. 

Yakalanan kaçak göçmenler ise idari işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


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