Kamyonet içerisinde 41 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kamyonet içerisinde Afganistan uyruklu 41 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, Ayvacık ilçesine bağlı Koyunevi köyünde H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör ile 34 AN 1533 plakalı araç ile birlikte bölgeye getirdikleri 17’si erkek, 12’si kadın ve 12’si çocuk olmak üzere 41 kaçak göçmen yakalandı.
H.T. ve B.T. isimli 2 organizatör şüphelisi, gözaltına alınırken, olayda ele geçirilen araç yed-i emin otoparkına teslim edildi.
Yakalanan kaçak göçmenler ise idari işlemlerinin ardından, Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Borsada büyük kayıp yaşamıştı!
- Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye ne zaman yatacak?
- MHP adayını destekleyecek!
- Sen misin mahrem bilgilere sahip çıkan!
- Dünya, Moskova'daki bu çılgın partiyi konuşuyor!
- ‘Kibir abidesi cüce, kıt beyinli…’
- 2024'te hangi burçlar evlenecek? O dört burç hangileri?
- Asgari ücrette 2 TL'nin gizemi çözüldü
- Murat Ağırel gündeme getirmişti!
- Burcunuza göre kaç yaşında ebeveyn olacaksınız?